Larino, l’appello dei Carabinieri: “Segnalate contatti sospetti”

LARINO. I Carabinieri della locale stazione di Larino lanciano un appello alla cittadinanza dopo alcune segnalazioni arrivate nella mattinata di oggi, relative alla presenza in paese di persone sospette.

In particolare, le forze dell’ordine invitano chiunque, nel corso della giornata odierna, sia stato contattato o avvicinato da soggetti sconosciuti o che abbiano assunto atteggiamenti insoliti, a recarsi quanto prima presso la caserma di Larino per sporgere denuncia o fornire qualsiasi informazione utile.

L’invito è rivolto soprattutto a chi ha notato tentativi di approccio verbale, richieste ambigue, o comportamenti che possano far pensare a possibili truffe, raggiri o sopralluoghi per furti. La collaborazione dei cittadini – sottolineano i militari – è fondamentale per prevenire reati e tutelare la sicurezza pubblica, specialmente nei centri più piccoli, dove episodi del genere possono avere risvolti seri.

Le forze dell’ordine raccomandano come sempre massima attenzione, in particolare agli anziani e alle persone sole, che spesso rappresentano i bersagli preferiti da malintenzionati. Qualsiasi dettaglio, anche apparentemente marginale, può risultare decisivo per le indagini.

Per ogni informazione o segnalazione, è possibile contattare telefonicamente la stazione dei Carabinieri di Larino o recarsi direttamente in caserma.