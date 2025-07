Madre non scorge più il figlio e scattano le ricerche delle forze dell’ordine, ma il bimbo era in compagnia del padre

TERMOLI. Una tranquilla domenica al mare si è trasformata in attimi di angoscia quando, tra i lidi Pirata e le Dune di Termoli, sul lungomare Nord, poiché un bambino di sette anni di nazionalità russa era improvvisamente sparito tra la folla.

Secondo una testimonianza diretta, il piccolo ha fatto perdere le sue tracce, dando avvio a momenti di grande confusione. Inizialmente sembrava nulla di grave, ma la situazione è rapidamente degenerata quando la madre, visibilmente disperata, ha iniziato a cercare il figlio con l’aiuto dei bagnanti.

In pochi minuti, tutti i presenti hanno smesso di godersi il sole per unirsi alle ricerche, formando un vero e proprio cordone umano sulla spiaggia. Le forze dell’ordine, con Polizia, Carabinieri, Guardia costiera e Vigili urbani, intervenute con prontezza, hanno coordinato gli sforzi, delimitando le zone tra stabilimenti e arenile per favorire la ricerca.

Il lido si è trasformato in un esempio di prontezza e solidarietà: una risposta corale alla preoccupazione di una madre. Fortunatamente, nonostante la tensione palpabile, il bambino è stato ritrovato sano e salvo, era in compagnia del padre, con cui aveva fatto una passeggiata, senza che la mamma ne fosse stata messa a conoscenza.