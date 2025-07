Moto contro auto sulla Statale 16: centauro elitrasportato in ospedale

PETACCIATO. Un brutto incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 16 Adriatica, all’altezza del gruppo edilizio Marzano, nel territorio di Petacciato.

Coinvolti nello scontro una moto e un’autovettura. Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito in modo serio. Sul posto è intervenuta un’eliambulanza, che ha provveduto al trasporto urgente del ferito presso un ospedale in Abruzzo. Si parla di un politrauma, ma al momento non sono note le condizioni cliniche precise.

I soccorsi sono stati gestiti dal 118 con il supporto delle forze dell’ordine, che hanno temporaneamente bloccato il traffico nel tratto interessato per consentire le operazioni in sicurezza. Lunghe code si sono formate lungo la statale.

L’elicottero si è alzato in volo intorno alle 12:30.Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.