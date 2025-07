Operazione antidroga: sequestrati oltre 100 grammi di stupefacenti

CAMPOBASSO. Nella scorsa notte, a Campobasso, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, coordinate dalla Compagnia Carabinieri di Campobasso, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza di reato due campobassani, già noti alle forze dell’ordine, nel corso di un servizio dinamico di controllo del territorio.

Gli stessi sono stati trovati in possesso di alcuni involucri in cellophane termosaldato contenenti cocaina per un totale di circa 30 grammi, in parte frazionata e già predisposta in dosi pronte per la vendita.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire ulteriori 90 grammi circa di eroina, nonché bilancini elettronici di precisione utilizzabili per la suddivisione in dosi.

L’operazione si inserisce nel contesto di mirate attività di contrasto ai fenomeni criminosi che destano maggiore allarme sociale, e rappresenta una risposta concreta alle numerose segnalazioni dei cittadini rispetto a comportamenti che, oltre a produrre effetti devastanti negli assuntori, alimentano attività di criminalità comune e organizzata, influendo negativamente sulla vivibilità, tranquillità e sicurezza pubblica dell’intera comunità.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le Case Circondariali di Campobasso e Benevento, e messi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Al momento, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: come stabilito per legge, gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.