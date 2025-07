Perquisizioni antidroga, sei pusher nel mirino: sequestrata cocaina

SAN SALVO. Nella mattinata di ieri, i militari della stazione Carabinieri di San Salvo, in collaborazione con quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Vasto e con l’ausilio di 2 unità del Nucleo Cinofili di Chieti, hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 6 soggetti gravamenti indiziati dei reati “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nel corso delle attività, svolte in zona vicina all’area commerciale e industriale della cittadina, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 19 dosi di “cocaina” (per un peso complessivo di circa 10 grammi). I risultati delle attività sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto per le valutazioni di rispettiva competenza. Le attività si inseriscono nell’ambito di più ampia iniziativa volta a infrenare lo spaccio di stupefacenti e condotte illecite nei comuni del Vastese.