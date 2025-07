Polizia stradale, controlli serrati: 32 multe per uso del cellulare e infrazioni varie

CAMPOBASSO. Nella giornata di ieri, 17 luglio 2025, la Polizia Stradale di Campobasso ha svolto, nel territorio di Campobasso e provincia, un servizio mirato al contrasto dell’uso del telefono cellulare alla guida, infrazione che prevede il pagamento di una somma di 250 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente e la sospensione “breve” della stessa per un periodo che varia in base ai punti, cui si aggiunge la sospensione ordinaria disposta dal Prefetto.

Il servizio rientra nelle operazioni “Alto Impatto”, disposte mensilmente a livello ministeriale, che hanno lo scopo di contrastare i comportamenti scorretti alla guida, spesso causa di incidenti stradali anche gravi.

Il servizio si è svolto con il dispiego di 4 pattuglie, di cui una moto montata, che hanno provveduto all’accertamento e alla contestazione di 32 violazioni al codice della strada tra guida con telefono cellulare, mancato uso delle prescritte cinture di sicurezza, omessa revisione, sorpassi in curva, mancato rispetto della segnaletica semaforica e temporanea in presenza di cantiere.

In modo particolare, 10 violazioni riguardano l’uso non regolare del telefono cellulare durante la guida e 11 riguardano il mancato rispetto della segnaletica temporanea e del semaforo rosso in prossimità dei cantieri posti sulla SS647 Fondovalle del Biferno.

Giova rappresentare che per tutti i conducenti sanzionati per l’utilizzo del telefono cellulare e per il mancato rispetto della segnaletica semaforica è scattata la sospensione della patente di guida per 15 giorni. Alle citate sospensioni si sono aggiunte, in più casi, le sospensioni ‘brevi’ in aggiunta a quelle con decreto prefettizio.

I controlli della Polizia Stradale proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto in prossimità delle giornate di esodo estivo.