Prende fuoco quadro elettrico di un impianto fotovoltaico

CAMPOBASSO. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30, un principio d’incendio ha interessato il quadro elettrico di un impianto fotovoltaico in un edificio residenziale di quattro piani situato a Campobasso.

La squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, allertata prontamente, è intervenuta con rapidità e competenza, operando in condizioni di sicurezza grazie all’impiego di dispositivi di protezione individuale idonei per ambienti ad alta tensione. Utilizzando un estintore specifico per questo tipo di emergenze, i vigili sono riusciti a domare le fiamme e a interrompere immediatamente l’alimentazione elettrica del sistema, scongiurando il rischio di ulteriori danni.

Fondamentale si è rivelata la tempestività dell’intervento, che ha impedito la propagazione dell’incendio e dei fumi di combustione ai piani abitati, garantendo così la salvaguardia delle persone presenti all’interno della struttura. L’episodio ha evidenziato ancora una volta la professionalità e il ruolo insostituibile del corpo dei Vigili del Fuoco nella tutela della sicurezza pubblica.