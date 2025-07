Prende fuoco un camion, chiusa l’A14 tra Poggio Imperiale e San Severo

TERMOLI. Sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, in entrambe le direzioni, per un camion che ha preso fuoco all’altezza km 513.

Prudenza per la presenza di fumo che limita la visibilità.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda verso Bari e 1 km di coda verso Ancona.

Chi viaggia in direzione di Bari, deve uscire a Poggio Imperiale, percorrere la Strada statale 16 Adriatica con rientro in autostrada a San Severo.

Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.