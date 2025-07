«Puntano le auto e le rubano, a me hanno portato via una Peugeot 2008»

TERMOLI. “Puntano” le auto in sosta in grandi e ampi parcheggi, com’è avvenuto lunedì pomeriggio sul litorale Nord di Termoli e poi le portano via, probabilmente seguendole quando si spostano per rientrare. Questo, quanto sarebbe accaduto in città, dove a sparire, nella notte tra lunedì e ieri, è stata un Peugeot 2008, vettura del valore di 30mila euro.

Era parcheggiata dalle 21, in via Pertini e martedì mattina non c’era più.

«Ho già fatto denuncia, ovviamente – ha riferito il proprietario derubato – secondo me non è stato un furto casuale: qualcuno l’aveva puntata. Probabilmente mi hanno seguito e poi abbandonato l’auto da qualche parte, perché la mia macchina ha il Block System, un sistema antifurto che non si disattiva facilmente. Per smontarlo ci vuole un professionista, almeno venti minuti solo per lo sterzo, e la mia aveva anche una protezione aggiuntiva lì. Quindi non è stato un ladro improvvisato: chi l’ha presa sapeva cosa stava facendo. E poi c’è un episodio che mi è tornato in mente e che mi fa pensare che non sia stata una coincidenza. Lunedì pomeriggio stavo tornando a casa dal lungomare Nord. Quando sono salito in macchina per andarmene, c’era un’auto accanto alla mia. Non ricordo se fosse appena arrivata o se fosse già lì da prima. Fatto sta che mentre facevo manovra per uscire, c’era un ragazzo fuori e in dialetto foggiano mi fa: “Ma è ‘na 2008?”. Io gli rispondo di sì, e lui mi fa un commento strano, tipo “bella macchina”, sempre in foggiano stretto, sembrava uno sui 25 anni. Io non ci ho dato troppo peso, ho salutato e me ne sono andato. Secondo me questi si piazzano nei parcheggi grandi, osservano la gente, vedono chi arriva con macchine interessanti, le puntano e poi agiscono. È un sistema. E io ci ho rimesso una macchina da 30.000 euro».