Rientrata nella notte l’emergenza incendi, ore da incubo e circolazione ferroviaria interrotta fino alle 2

TERMOLI. Situazione tornata alla normalità nella notte a Termoli, dopo la grande paura, dovuta all’incendio scoppiato sul costone di Rio Vivo, che ha messo a rischio, nella tarda serata di ieri, sia la massicciata ferroviaria, con circolazione dei treni interrotta per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile, così come è stato deviato anche il traffico veicolare, in via Corsica.

Le fiamme hanno lambito le abitazioni e sul posto, assieme alle forze dell’ordine, sono giunti in sopralluogo anche sindaco, assessori e consiglieri, allarmati dalla situazione di pericolo. In particolare, apprensione per una coppia di anziani che avevano il fuoco a ridosso della loro casa e non erano usciti in strada, nonostante l’invito dei soccorritori.

Poco prima delle 2 l’emergenza è rientrata, con l’opera di spegnimento che progressivamente ha permesso di estinguere ‘il fronte’ dell’incendio, che era risalito pericolosamente proprio su via Corsica, attraversando i binari e avvicinandosi ad alcune attività economiche, tanto da far spostare veicoli fermi sui piazzali.

Come ha riferito anche il comando provinciale dei Vigili del fuoco: «Alle ore 22 45 circa di domenica i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti in località Riovivo di Termoli per incendio vegetazione che ha riguardato il costone soprastante coinvolgendo la linea ferroviaria adriatica, la cui circolazione è stata interrotta fino alle 2 circa, arrivando a lambire alcune attività commerciali ed edifici di civile abitazione con accesso da Via Corsica. Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, una del distaccamento di Santa Croce e una del distaccamento di Vasto del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti. L’intervento è valso ad evitare il coinvolgimento di edifici. Sul posto anche personale della Polizia di Stato, del Comune di Termoli, di Rete Ferroviaria Italiana e squadre del servizio regionale antincendio inviate dalla sala operativa della protezione civile della Regione Molise».