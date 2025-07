Schianto sulla Bifernina, dopo un mese muore anche l’altro conducente

GUGLIONESI. È deceduto questa mattina, domenica 20 luglio, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Campobasso, il conducente del Suv coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto lo scorso 19 giugno sulla statale Bifernina, nei pressi del km 69, vicino all’ex Coteb. L’uomo, rimasto fin da subito in condizioni critiche, era stato trasferito d’urgenza a Campobasso dopo un primo intervento sanitario.

Il giorno dell’incidente, intorno alle 7 del mattino, un Suv e un Fiorino si scontrarono frontalmente. L’impatto fu particolarmente violento: entrambi i conducenti rimasero intrappolati all’interno dei veicoli. Furono necessari l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli e il soccorso immediato da parte dei sanitari del 118. Sul posto arrivarono anche i Carabinieri e il personale dell’Anas per gestire la viabilità, che venne temporaneamente deviata.

Le condizioni dei due uomini apparvero subito molto gravi: il conducente del Fiorino fu trasportato in codice rosso all’ospedale di Termoli, dove morì alcuni giorni, il 25 giugno, dopo nonostante i tentativi dei medici. Il conducente del Suv, anch’egli in condizioni critiche, venne trasferito in Rianimazione a Campobasso, dove ha lottato per settimane prima di spegnersi questa mattina.

Con la sua scomparsa, il bilancio del drammatico incidente sale a due vittime, segnando profondamente le comunità coinvolte e richiamando ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza lungo la statale Bifernina.