Scontro alla rotatoria del Bivio a Montenero, un ferito

MONTENERO DI BISACCIA. Nella prima serata di oggi, intorno alle 18, avvenuto un incidente stradale a Montenero di Bisaccia, all’interno della rotatoria del Bivio, punto nevralgico dove convergono via De Gasperi, via Argentieri, via Martiri di via Fani e via Baracca.

A scontrarsi sono state una Fiat Punto e un’Audi A3, entrambe guidate da residenti del posto. Secondo una prima ricostruzione, la Punto proveniva da via De Gasperi, diretta verso il centro cittadino, mentre l’Audi arrivava da Martiri di via Fani, ovvero dalla Statale 157.

L’impatto, avvenuto all’interno della rotatoria, ha causato il blocco di una carreggiata, generando disagi alla circolazione in un orario di traffico sostenuto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, grazie alla vicinanza della loro postazione: il conducente dell’Audi è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, non sembrerebbero destare particolare preoccupazione. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la normale viabilità.