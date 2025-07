Scontro tra furgoncino e moto a San Paolo di Civitate, muore il centauro

SAN PAOLO DI CIVITATE. Tragico incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 30 giugno, lungo la ex Statale 16 ter, nel tratto che collega San Severo a San Paolo di Civitate. Intorno alle 20:30, per cause ancora in fase di accertamento, un furgoncino Opel Combo e una motocicletta si sono scontrati violentemente.

L’impatto è stato fatale per il motociclista, che è stato sbalzato sull’asfalto e ha perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, giunto tempestivamente sul posto: per il centauro non c’era ormai più nulla da fare. Il conducente del furgoncino, ferito e in evidente stato di shock, è stato invece affidato alle cure dei sanitari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata, e i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.