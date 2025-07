Scontro tra moto e scooter sul lungomare Nord, madre e figlio trasportati al Pronto soccorso

TERMOLI. Nella tarda serata di sabato, intorno alle ore 22, avvenuto un incidente stradale sul litorale nord, nei pressi del lido “Le Dune”. A scontrarsi sono stati una motocicletta e uno scooter, in circostanze ancora da chiarire.

Il conducente della moto è rimasto illeso, mentre sono rimasti feriti una donna di 44 anni e suo figlio di 10 anni, che viaggiavano sullo scooter. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per le medicazioni, accertamenti diagnostici e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.