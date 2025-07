Scontro tra una Mito a Gpl e un cinghiale sulla statale 87, Vigili del fuoco evitano l’esplosione dell’auto

TERMOLI. Nella notte, alle ore 02:03, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Termoli a seguito di una richiesta d’emergenza per un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 87, al chilometro 213,300, nel territorio di Portocannone. L’incidente ha visto coinvolta un’Alfa Romeo Mito alimentata a GPL, che si è scontrata con un ungulato di grossa taglia. L’impatto ha causato una perdita di gas dall’impianto GPL del veicolo, rendendo necessario un intervento tecnico urgente per evitare il rischio di esplosioni o incendi. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza lo scenario, chiudendo la valvola del serbatoio del gas e scollegando i cavi della batteria per eliminare ogni possibile fonte di innesco. Una volta stabilizzata la situazione, il veicolo è stato affidato al soccorso stradale per la rimozione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri del reparto radiomobile di Larino, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti di competenza per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, riporta l’attenzione sul problema della presenza di fauna selvatica lungo le strade molisane, un fenomeno sempre più frequente che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza degli automobilisti, soprattutto nelle ore notturne.