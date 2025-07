Senza tregua gli incendi a Rio Vivo, nuovo intervento dei Vigili del fuoco

TERMOLI. I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli costretti a intervenire ancora una volta nella notte, poco dopo le 2.30, in via Rio Mare, tristemente nota perché diviene sovente anche discarica a cielo aperto. In fiamme, come sempre vegetazione ai lati della strada, che cresce rigogliosa.

Per fortuna, nella circostanza, l’intervento davvero tempestivo, ha permesso di circoscrivere il fronte del rogo, evitando che si estendesse nei dintorni.

Resta di fondo la questione di mettere in sicurezza nei tempi utili il territorio, bonificandoli dalle erbacce, che d’estate diventano pericolose micce, ma sicuramente c’è sempre la mano dell’uomo dietro.