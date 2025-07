Si aggirava con fare sospetto e aggredisce gli agenti: arrestato uomo con precedenti

TERMOLI. Nella serata dello scorso 4 luglio, personale del Commissariato di Termoli ha tratto in arresto un uomo per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’intervento dei poliziotti è scaturito dalla segnalazione giunta alla Sala Operativa circa la presenza di un soggetto che si aggirava in una zona residenziale della città con atteggiamento sospetto, intento ad osservare e riprendere con il cellulare ingressi e finestre di alcune abitazioni.

La Volante del Commissariato è subito intervenuta sul posto in quanto il comportamento segnalato è risultato compatibile con quello di un ipotetico ladro di appartamenti. L’uomo è stato individuato mentre ancora si trovava nei pressi delle abitazioni oggetto della sua attività di osservazione e alla vista dei poliziotti ha subito assunto un atteggiamento poco collaborativo, arrivando ad opporre resistenza fisica al controllo, culminata in una vera aggressione nei confronti degli operatori intervenuti, a cui lo stesso ha cagionato varie lesioni personali.

Anche una volta condotto presso il Commissariato, il soggetto ha continuato nel suo atteggiamento aggressivo e oltraggioso.

Dagli accertamenti svolti sono emersi a carico dell’uomo numerosi pregiudizi penali e di polizia, anche per reati contro la persona e contro il patrimonio. Inoltre, è risultato sottoposto a misura alternativa alla detenzione, con specifiche prescrizioni.

In considerazione, pertanto, dei fatti accaduti e degli esiti degli approfondimenti svolti, il soggetto è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria condotto presso la Casa Circondariale di Larino a disposizione dell’A.G., che ha convalidato l’arresto e, ritenendo la sussistenza di esigenze cautelari, ha disposto a carico dell’interessato la misura degli arresti domiciliari.