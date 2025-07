Si scontrano auto e ambulanza, i mezzi prendono fuoco: muore ex sindaco di San Giovanni Rotondo, 5 feriti

SAN GIOVANNI ROTONDO. Un drammatico incidente ha sconvolto nel pomeriggio il Gargano, lungo la Provinciale 58 “Le Matine”, a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo.

Per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto uno scontro devastante tra un’ambulanza, che trasportava un paziente, e un’utilitaria. L’impatto è stato di una violenza tale da coinvolgere anche un terzo veicolo e provocare l’incendio sia del mezzo di soccorso che dell’auto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti da San Giovanni Rotondo e da Manfredonia, che hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche quattro ambulanze e l’elisoccorso del 118, che hanno provveduto al trasporto dei feriti, cinque in totale, alcuni dei quali in condizioni critiche. Il bilancio è purtroppo tragico: ha perso la vita Antonio Squarcella, 61 anni, avvocato ed ex sindaco di San Giovanni Rotondo nella consiliatura 2000-2004.

La donna che viaggiava con lui è stata trasferita in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri stanno ora ricostruendo la dinamica dell’accaduto ed effettuando i rilievi necessari. Un evento sconvolgente che ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale.