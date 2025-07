Spacciatore seriale arrestato dopo alcune denunce

TERMOLI. La Guardia di Finanza di Termoli continua la sua lotta serrata contro il traffico illecito di stupefacenti con un nuovo intervento che ha portato all’esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta dal Gip presso il Tribunale di Larino su richiesta della Procura locale.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti attività illecite legate allo spaccio. L’uomo, privo di fonti lecite di reddito, era stato arrestato lo scorso 3 marzo 2025, trovato in possesso di 26 grammi di hashish, 7,10 grammi di cocaina divisa in 11 dosi, e 1.340 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività delittuosa.

Nonostante la scarcerazione iniziale e l’applicazione dell’obbligo di dimora con il coprifuoco notturno, il soggetto è stato nuovamente denunciato il 25 maggio per detenzione di ulteriori sostanze stupefacenti (11,1 grammi di cocaina in 8 dosi) e 415 euro in contanti, a seguito di una mirata attività investigativa condotta autonomamente dalle Fiamme Gialle.

Di fronte al rischio concreto di reiterazione del reato, la magistratura ha accolto la proposta di aggravamento della misura, imponendo gli arresti domiciliari con divieto di contatti esterni alla cerchia familiare convivente.

La Guardia di Finanza conferma così il proprio ruolo di presidio attivo nella tutela della legalità e nella lotta a fenomeni di forte impatto sociale, come lo spaccio di droga, riaffermando l’impegno a garantire la sicurezza del territorio