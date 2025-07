Spacciavano eroina e cocaina, i Carabinieri arrestano tre pusher

CAMPOBASSO. Tre arresti e sequestri nella tarda serata di ieri.

Nella tarda serata di ieri 23 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno arrestato tre persone, due donne e un uomo, nell’ambito di un’attività di controllo straordinario del territorio finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

I soggetti, a bordo di due autovetture provenienti dalla provincia di Foggia, sono stati intercettati all’ingresso del centro abitato del capoluogo e successivamente sottoposti a perquisizione, sia personale che veicolare, nei pressi di un’area condominiale in via Sicilia. Durante le fasi dell’operazione, una delle donne ha tentato di disfarsi di quattro involucri in plastica trasparente contenenti sostanza stupefacente.

Gli accertamenti condotti sul posto hanno portato al sequestro di 326 grammi di eroina e 3 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati due coltelli a serramanico e un manganello telescopico, occultati all’interno di borse in uso alle donne.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Campobasso, mentre le due donne sono state tradotte presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Benevento.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alle violazioni in materia di stupefacenti, costantemente implementato dai Carabinieri sul territorio provinciale e costituiscono la risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini rispetto ai comportamenti che destano maggiore allarme sociale nelle quali rientrano, a pieno titolo, le attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tali condotte, oltre a produrre effetti devastanti negli assuntori, alimentano molte delle attività di criminalità comune ed organizzata più insidiose e che influiscono negativamente sulla vivibilità, sulla tranquillità e sicurezza pubblica dell’intera comunità.