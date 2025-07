Sterza per evitare un’auto e si ribalta: paura per una giovane donna

MONTENERO DI BISACCIA. Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, una donna di 34 anni residente a Montenero di Bisaccia ha perso il controllo della sua Lancia Y mentre percorreva viale Europa in discesa. Giunta all’incrocio tra via Argentieri e via D’Annunzio, la conducente ha dovuto evitare all’improvviso un’auto che proveniva da sinistra, sterzando bruscamente.

La manovra improvvisa ha fatto sbandare la vettura, che è finita contro un muretto di cemento armato ribaltandosi su un lato. I rumori forti dell’incidente hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti vicini, che sono accorsi per aiutare la donna a uscire dall’abitacolo, in una posizione difficoltosa con la portiera sinistra verso l’alto e quella destra schiacciata sull’asfalto.

La donna ha riportato alcune ferite ed è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, giunto rapidamente dalla postazione vicina. Trasportata in ospedale, le sue condizioni sono al momento in valutazione.