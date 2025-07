Tenta di rubare bici elettriche sotto gli occhi di tutti: “Nessuno ha mosso un dito”

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 luglio, sotto il sole cocente e tra una folla di bagnanti e famiglie in cerca di refrigerio, un episodio che avrebbe potuto scatenare una reazione collettiva è stato invece accolto con silenzio e indifferenza.

Un giovane sulla trentina, presumibilmente del posto, ha tentato un furto audace: ha cercato di portarsi via due biciclette elettriche di recente acquisto, usando un flex elettrico per tagliare le catene che le assicuravano al lungomare. Il rumore metallico dell’attrezzo, ben udibile tra il brusio dei passanti, non ha però scosso nessuno.

Una segnalazione pubblicata nel gruppo Facebook Afdm, inviataci in redazione dalla stessa cittadina, racconta che “Un ragazzo sulla trentina, di evidente provenienza locale, ha tentato di rubare due biciclette elettriche nuove utilizzando un flex elettrico. L’uomo è stato scoperto durante il tentativo, ma si è dato rapidamente alla fuga prima che fosse possibile fermarlo. Ciò che mi ha lasciato più sbigottito è stata l’assoluta indifferenza delle numerose persone presenti in quel momento: nessuno è intervenuto o ha mostrato una reale reazione all’accaduto, nonostante il rumore dell’attrezzo con cui stava tagliando la catena”.

Il ladro è quindi riuscito a fuggire prima che qualcuno intervenisse. L’episodio mette in luce un problema ben più grave del semplice furto: la totale mancanza di reattività e senso civico di chi era presente.

In un luogo pubblico e affollato, dove si sarebbe potuto immaginare una pronta reazione di solidarietà o almeno di allarme, si è invece assistito a una paralisi collettiva, quasi come se la scena fosse passata inosservata o non degna di attenzione.

Questa indifferenza è ciò che preoccupa maggiormente, perché lascia spazio a chi delinque e demoralita chi subisce, alimentando un clima di sfiducia e insicurezza. La segnalazione su Facebook non è solo un grido d’allarme contro il tentato furto, ma un appello a risvegliare la coscienza civica di una comunità che rischia di abituarsi all’illegalità e al menefreghismo.

Non è solo una questione di sicurezza materiale, ma di responsabilità collettiva: se nessuno si sente coinvolto, se il silenzio è la risposta dominante, chi paga il prezzo sono tutti i cittadini onesti.

Il lungomare di Termoli, cuore pulsante della vita estiva, deve tornare a essere uno spazio sicuro, sorvegliato dalla presenza attiva di chi lo vive e lo ama, non un teatro di crimini e di indifferenza.