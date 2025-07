Tentano la ‘truffa dello specchietto’ ma l’automobilista li smaschera

MONTENERO DI BISACCIA. Nonostante sia uno stratagemma ormai ben noto, c’è ancora chi tenta di mettere in scena la cosiddetta truffa dello specchietto, cercando di estorcere denaro simulando falsi incidenti. L’ultimo tentativo è stato segnalato nei pressi del ponte sul Mergolo, nella zona dove la strada di Bonifica Querce Grosse si immette sulla Statale 16, a poca distanza dalla costa.

Un uomo di Montenero di Bisaccia, rientrando verso casa, aveva appena imboccato la Querce Grosse quando è stato superato da una Fiat Cinquecento bianca, guidata da una coppia di giovani. Poco dopo il sorpasso, l’auto si è accostata sulla destra con un movimento sospetto, come per fermarsi. L’uomo ha quindi proseguito superando l’auto, sentendo un rumore lieve contro la sua carrozzeria.

Poco dopo è stato nuovamente affiancato dalla stessa vettura. I due occupanti, un ragazzo e una ragazza, gli hanno fatto segno di abbassare il finestrino. “Scusi, ma vuole stare più attento?”, gli hanno detto indicando il loro specchietto laterale danneggiato. Ma l’automobilista, intuendo il tentativo di raggiro, ha risposto prontamente: “Ma chi pensate di truffare?”. A quel punto, i due hanno abbandonato l’intento e invertito la marcia, allontanandosi verso la Statale 16.

Una volta rientrato a casa, l’uomo ha notato sulla fiancata dell’auto, nei pressi dello specchietto, tracce di fango: probabilmente il mezzo con cui i truffatori avevano simulato l’urto, lanciando qualcosa contro la carrozzeria per rendere più credibile la messa in scena.

Un episodio che testimonia come sia sempre importante restare vigili, soprattutto in zone isolate o con scarsa sorveglianza. Chiunque dovesse trovarsi in situazioni simili è invitato a non cedere al panico e a segnalare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine.