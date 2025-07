Tir in fiamme sull’A14, emergenza domata: strada riaperta

POGGIO IMPERIALE. Poco dopo le 11 di stamattina, dalla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Foggia è giunta al Comando di Campobasso la richiesta di intervento per un Tir in fiamme, con il suo carico, sul tratto autostradale dell’A14 in direzione Sud nei pressi di Poggio Imperiale.

Dal distaccamento di Termoli è partita una squadra con un’autopompa serbatoio e un’autobotte, mentre il comando di Foggia inviava in supporto un’altra autobotte.

La squadra è intervenuta con autoprotettori per le vie respiratorie e lancia schiumogeno per estinguere l’incendio del rimorchio con il suo carico, andato completamente distrutto.

Durante le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è rimasto chiuso per diverso tempo per consentire il lavoro in sicurezza.

L’intervento si è concluso da poco.