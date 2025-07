Tragedia nel Po, l’autopsia sul 64enne conferma il malore

GUGLIONESI. L’autopsia sulla salma del 64enne Nicola Di Carlo ha confermato quella che era l’ipotesi più credibile, all’origine della tragedia del 26 marzo scorso, quando l’autobus della Di Carlo Tours di Guglionesi era finito nel Po: un malore.

Erano le 17.33 del 26 marzo scorso, un mercoledì pomeriggio qualunque, e Torino era immersa nel suo solito brulichio cittadino. Piazza Vittorio Veneto, cuore pulsante della città, era affollata di voci, passi, luci e attese. Ma in un solo, terribile istante, tutto si è capovolto: un pullman di linea ha improvvisamente sbandato, ha infranto le barriere di protezione e si è inabissato nelle acque del Po. Una scena surreale, tragica, scolpita negli occhi attoniti di chi c’era, documentata da decine di telefonini, circolata ovunque. Sul mezzo, solo l’autista: Nicola Di Carlo, 64 anni, esperto, prudente, conosciuto da tutti. E quel viaggio, senza passeggeri, è stato anche l’ultimo della sua vita.

I soccorsi sono arrivati immediatamente, con sommozzatori, ambulanze, Vigili del fuoco, forze dell’ordine. Ma per Nicola non c’era più nulla da fare.

L’autopsia, affidata alla dottoressa Lucia Tattoli, ha fatto luce con precisione scientifica su ciò che è accaduto a bordo di quel mezzo. Aneurisma aortico fulminante, come ha reso noto la stampa piemontese.

La conferma medico-legale chiude il cerchio anche sul piano giudiziario. La Procura aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo – un atto dovuto, per ricostruire ogni dettaglio, per verificare eventuali responsabilità tecniche o esterne. Ma oggi, con l’esito definitivo dell’esame autoptico, è chiaro che nessun altro ha colpa. La causa è biologica, interna, inevitabile.

Eppure, nonostante la freddezza del dato clinico, resta il dolore profondo, umano, che avvolge questa vicenda. Nicola Di Carlo non era un semplice autista. Era un uomo che per decenni ha servito le strade, i turni, le rotte quotidiane della città. Chi lo conosceva lo descrive come un lavoratore esemplare, preciso, rispettato. Un uomo silenzioso, ma sempre presente. Quella mattina era salito come sempre sul suo mezzo, ignaro che la sua ultima corsa sarebbe stata senza ritorno.

Restano i fiori lasciati sul ponte, le lettere accanto alla ringhiera spezzata, le lacrime dei familiari, la stima dei colleghi.