Tragedia sul campo di calcetto, muore un 44enne

TERMOLI. Una serata all’insegna dello sport e dell’amicizia si è conclusa in tragedia sabato 26 luglio, al campetto di via Catania. Un 44enne ha perso la vita mentre giocava a calcetto con alcuni amici.

Secondo quanto riferito, il malore è stato improvviso: il 44enne si è accasciato al suolo durante la partita, sotto lo sguardo attonito dei compagni. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorritori della Misericordia di Termoli, che hanno tentato la rianimazione per oltre un quarto d’ora. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul posto è giunta anche la Polizia, che ha avviato le verifiche del caso. Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di un arresto cardiaco improvviso.

Incredulità e dolore tra gli amici presenti, che non riescono a darsi pace per quanto accaduto. La comunità è sotto choc per una tragedia tanto improvvisa quanto devastante.