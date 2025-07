Tragedia sulla Statale 17: 68enne a processo per la morte di Fragolini

ISERNIA. All’esito della più volte rinviata udienza preliminare, tenutasi finalmente mercoledì 9 luglio 2025, in tribunale a Isernia, avanti il Gip dott.ssa Marina Martina Guenzi, è stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio stradale, e ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, C. R., 68 anni, di Roma, l’automobilista accusato di aver provocato il tragico incidente con la moto della vittima costato la vita, a soli 26 anni, a Giuseppe Fragolini, conosciutissimo, stimato e ben voluto da tutti a Campobasso, dove risiedeva e lavorava con impegno e determinazione nell’attività di famiglia, una nota azienda di rivendita di pneumatici di cui a breve avrebbe rilevato l’intera gestione.

Il sinistro è occorso domenica 13 settembre 2023, alle 12.40, sulla Statale 17, all’altezza della progressiva chilometrica, 192 + 290, nel territorio comunale di Castelpetroso, in provincia di Isernia, e, secondo le conclusioni dell’inchiesta condotta dal Pubblico Ministero della locale e competente Procura dott. Marco Gaeta, è da attribuire unicamente alla condotta del sessantottenne, iscritto fin da subito nel registro degli indagati: del resto, era parso evidente da subito che l’automobilista, con una scriteriata svolta a sinistra, aveva tagliato la strada all’incolpevole motociclista. Al conducente dell’autovettura, una Jeep Renegade, anche sulla scorta della consulenza tecnica cinematica appositamente affidata all’ingegner Fulvio Cepollaro, il magistrato inquirente imputa di essere entrato in collisione con la Honda Hornet di Fragolini, che peraltro si trovava in compagnia di altri amici motociclisti che hanno assistito impotenti al dramma, “per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” per citare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal magistrato inquirente al termine delle indagini preliminari.

In particolare, prosegue il Pm, viaggiando lungo la SS17 con direzione di marcia Campobasso-Isernia, “nell’aver intrapreso un’improvvisa manovra di svolta a sinistra, omettendo di rispettare la segnaletica verticale che imponeva l’obbligo di proseguire diritto in direzione Isernia, superando la linea continua di mezzeria con l’intento di proseguire verso una stradina laterale che porta a un bar e invadendo completamente la corsia di marcia opposta dove sopraggiungeva la motocicletta condotta da Giuseppe Fragolini, che procedeva lungo la stessa strada con senso di marcia opposto (cioè da Isernia con direzione Campobasso) regolarmente all’interno della corsia di pertinenza, e che non avrebbe avuto alcun margine di manovra per evitare a collisione”, nonostante il disperato tentativo di frenata. Un impatto purtroppo terribile, il giovane è stato sbalzato dalla sua due ruote rovinando sull’asfalto e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo dei soccorsi.

I congiunti del ventiseienne, per fare piena luce sui tragici fatti e ottenere giustizia, attraverso l’Area manager per la Puglia e il Molise Sabino De Benedictis, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità civili e penali in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, che ha anche messo a disposizione dei propri assistiti nelle operazioni peritali cinematiche l’espero ingegnere forense Pietro Pallotti, che vi ha fornito un prezioso apporto, e che si è avvalsa della collaborazione dell’avvocato penalista Fabio Ferrara.

Finalmente, dopo diversi rinvii, come detto si è così giunti all’udienza preliminare di ieri nella quale, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, il giudice ha rinviato a giudizio l’imputato che, per il tramite del proprio difensore, ha fatto istanza, accolta, di rito abbreviato condizionato all’escussione in aula dell’ing. Cepollaro e del proprio consulente tecnico di parte, attività che saranno espletate nella prossima udienza del processo già calendarizzata per il 10 dicembre 2025. I familiari di Fragolini, attraverso Studio3A, sono già stati integralmente risarciti dalla compagnia di assicurazione del Suv, ma ora si aspettano una risposta adeguata anche dalla giustizia penale per il responsabile della tragedia che ha distrutto anche la loro vita.