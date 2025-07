Un anno dopo, stesso luogo e soliti incivili: denunciate tre persone per l’abbandono dei rifiuti alla “Bufalara”

TERMOLI. Incivili a tempo pieno, e ne siamo davvero stufi, non c’è possibilità di prevenzione totale senza l’educazione della comunità altrettanto globale.

A distanza di circa un anno e mezzo dall’intervento straordinario di pulizia ambientale, le Guardie Ecologiche Congeav sono tornate in azione con rinnovata determinazione. Oggi, grazie a un’efficace sinergia con Rieco Sud e al supporto convinto dell’amministrazione comunale di Termoli —con l’approvazione dell’assessore Silvana Ciciola e del sindaco Nico Balice —è stata effettuata una nuova operazione di bonifica, mirata alla raccolta e alla differenziazione dei rifiuti abbandonati.

L’intera attività si è svolta sotto l’attenta supervisione dell’Ufficio Ambiente e del Dec, Daniele Del Ciotto, a conferma dell’impegno istituzionale verso la tutela del territorio.

L’intervento ha portato alla raccolta di una notevole quantità di rifiuti, dimostrando purtroppo che l’inciviltà persiste nonostante gli sforzi di sensibilizzazione. Tuttavia, la risposta non è tardata ad arrivare: in seguito all’operazione, sono state denunciate tre ulteriori persone alle autorità competenti per comportamenti illeciti legati all’abbandono di rifiuti. Questo conferma che ogni gesto irresponsabile non resterà impunito.

Il messaggio che emerge è chiaro e potente: la difesa dell’ambiente è un dovere civico, e ogni cittadino ha un ruolo cruciale nel preservare la bellezza e la salute del proprio territorio. Le Guardie Ecologiche Congeav, con passione e tenacia, continuano a essere un presidio fondamentale contro il degrado ambientale, trasformando l’indignazione in azione concreta.