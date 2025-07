Vicenda “Metano Puglia”, si chiude con assoluzione piena per l’ex amministrazione Sbrocca

TERMOLI. All’esito di giudizi di primo grado, di giudizi in diverse Corti di Appello ed in Cassazione, da ultimo il Tribunale di Larino, nel giugno 2025 è divenuta irrevocabile la sentenza emessa dal Tribunale di Larino in Composizione Collegiale, ove con sentenza emessa il 29 gennaio 2025 sono stati assolti “perché il fatto non sussiste” l’ex sindaco di Termoli Angelo Sbrocca, Livio Mandrile, quale dirigente del Settore III Urbanistica e Controllo del Territorio difesi dall’avvocato Nicolino Cristofaro, Giuseppe Gallo, quale assessore all’urbanistica difeso dall’avvocato Danilo Ricciardi e Salvatore Marinucci, nella qualità di funzionario del Settore III Urbanistica e Controllo del Territorio difeso dall’avvocato Giuseppe Mileti.

Erano imputati in concorso per tentata concussione per aver posto in essere atti diretti in modo non equivoco, abusando delle rispettive pubbliche funzioni, a costringere il titolare della ditta individuale “Metano Puglia” ad eseguire alcune opere urbanistiche a vantaggio dei titolari di una lottizzazione, non riuscendo nell’intento in ragione del fatto che la persona offesa del reato, poi costituitati parte civile, denunciava il tentativo di concussione alla Polizia Giudiziaria.

La sentenza definitiva pone fine ad una lunga e complessa vicenda giudiziaria e rende finalmente giustizia agli imputati ove esso PM aveva invece concluso per la condanna di tutti agli imputati ad anni 2 e mesi 2 di reclusione oltre le pene accessorie come per legge.

I difensori sono soddisfatti per il risultato conseguito credendo nell’innocenza dei propri assistiti sin dalle prime battute del processo.