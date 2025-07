A San Martino la 14esima edizione del Joe’s Blues Festival

SAN MARTINO IN PENSILIS. Torna a riaccendersi l’atmosfera unica del Joe’s Blues Festival, giunto alla sua quattordicesima edizione, che si terrà il 4 e 5 agosto 2025 nella suggestiva cornice di Largo Trinità a San Martino in Pensilis.

Due serate ad ingresso gratuito, dedicate interamente al blues in tutte le sue declinazioni, con artisti d’eccellenza capaci di far vibrare il cuore del pubblico con passione, talento e autenticità.

Organizzato in collaborazione con il Comune di San Martino in Pensilis, il festival si conferma un punto di riferimento per gli appassionati del genere e per chi desidera immergersi in un’esperienza musicale e culturale fuori dal comune.

Come ogni anno, la manifestazione rende omaggio a Lino Joe Musacchio, a cui è dedicata, e ricorda con affetto Giancarlo Graziaplena, ideatore e anima storica del festival.

L’edizione 2025 si apre il 4 agosto con il talento raffinato del chitarrista fingerstyle Daniele Mammarella, già inserito nella Top 10 mondiale da MusicRadar. La sua performance, intensa e meditativa, attraversa le radici del folk, del rock e naturalmente del blues, suonato con tecniche moderne e strumenti tradizionali.

Ma il momento più atteso sarà Blues For Pino: un evento unico, profondamente emozionante, che celebra l’inconfondibile eredità musicale di Pino Daniele.

Protagonisti sul palco saranno i musicisti storici di Pino Daniele, coloro che con lui hanno costruito album iconici e scritto pagine indimenticabili della musica italiana.

Una formazione irripetibile composta da Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (tastiere), Rosario Jermano (percussioni) e Lele Melotti (batteria), guidati dal chitarrista e produttore Osvaldo Di Dio, ideatore del progetto.

Quella di San Martino sarà l’unica data molisana di questo straordinario spettacolo, e sarà completamente gratuita. Un’occasione rara, dal valore storico e artistico, per rivivere il sound autentico del blues napoletano.

Il 5 agosto sarà una serata all’insegna dell’energia e della contaminazione.

Aprirà il palco Val Bonetti & The Hot Machinery, formazione che fonde con maestria ragtime, swing, blues e jazz delle origini. La chitarra fingerpicking di Bonetti dialogherà con il trombettista Raffaele Kohler, il batterista Alberto Pederneschi e il contrabbassista Rino Garzia in un’esibizione trascinante.

A chiudere la serata sarà la potente voce soul & blues di Daria Biancardi, artista che ha calcato i palchi internazionali da New York a Toronto e che in Italia si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a The Voice e All Together Now.

Accanto alla musica, torna anche il Premio Giancarlo Graziaplena, assegnato ogni anno al miglior cortometraggio o documentario a tema sociale.

In collaborazione con il South Italy Blues Connection, l’edizione 2025 premierà “Voyage à Gaza” di Pierro Usberti, un documentario girato nel 2018 che offre uno sguardo profondo sulla quotidianità dei giovani a Gaza, tra sogni, resistenza e umanità.

Il film, completato poco prima degli eventi del 7 ottobre 2023, è oggi un prezioso documento storico.

Il Joe’s Blues Festival è un evento gratuito, aperto a tutti e pensato per avvicinare il pubblico al blues e alle sue contaminazioni, promuovendo anche la cultura, il cinema e l’impegno sociale.

Un appuntamento da non perdere, per lasciarsi trasportare dalla musica e dal calore di una comunità che ogni anno si ritrova sotto il segno del blues.