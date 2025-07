A tutto gas nella valle del Biferno: i ballerini del blues in escursione con l’Hummer Team

GUGLIONESI. Tra gli appuntamenti più originali del Good Time Blues Festival, a Guglionesi si è svolta un’esperienza che ha unito natura, adrenalina e tradizione locale. L’associazione Hummer Team, in collaborazione con il festival, ha organizzato un’escursione in quad nella suggestiva valle del fiume Biferno, trasformando il pomeriggio in una vera avventura off-road.

Un gruppo speciale di partecipanti è stato formato dai ballerini del blues, giunti da varie parti del mondo per il festival, che hanno deciso di vivere questa esperienza immersiva nella natura insieme ai piloti dell’Hummer Team.

Per circa un’ora, i partecipanti hanno percorso 30 chilometri di sentieri sterrati, tra vecchie mulattiere e tratti nel bosco, accompagnati da piloti esperti e appassionati. I paesaggi mozzafiato e il contatto diretto con la natura hanno regalato momenti unici a chi ha scelto di salire a bordo dei 15 Quad Atv messi a disposizione.

Lungo il percorso, l’organizzazione ha offerto anche un rinfresco con prodotti tipici molisani, trasformando una semplice pausa in un gustoso aperitivo immerso nella natura, sulle rive del Biferno.

L’attività è stata riservata a 30 passeggeri, suddivisi in due gruppi da 15. Il primo gruppo si è ritrovato alle 17:45 presso la villa comunale di Guglionesi (Castellara) per l’accoglienza, la registrazione e un breve briefing sulla sicurezza, prima della partenza avvenuta alle 18. Il secondo gruppo ha effettuato le stesse operazioni alle 19:15, mentre il primo faceva rientro. L’escursione del secondo gruppo è partita alle 19:30 e si è conclusa intorno alle 21.

Un pomeriggio all’insegna dell’avventura e della valorizzazione del territorio, che ha lasciato il segno tra i partecipanti e contribuito a rendere ancora più ricco e coinvolgente il cartellone del festival.