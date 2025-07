A Ururi gli studenti portano in scena la tradizione arbëreshë

URURI. Sabato sera da ricordare in Piazza Santa Maria: successo per lo spettacolo teatrale in arbëreshë. Lo scorso 28 giugno, a Ururi, la suggestiva Piazza Santa Maria si è riempita come nelle grandi occasioni per assistere a uno spettacolo teatrale in lingua arbëreshë, che ha visto protagonisti d’eccezione gli studenti delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado del paese.

La commedia, intitolata “Nghiala ç na ndrzovi”, è un testo in arbëreshë liberamente ispirato alla celebre opera “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, adattato dallo sceneggiatore Pietro Dilorenzo.

L’iniziativa rientra nel programma socio-culturale dell’Associazione “Impertinenti all’improvviso”, che tra i suoi obiettivi promuove la cultura teatrale e la salvaguardia del patrimonio linguistico e culturale arbëreshë.

Un progetto ambizioso che ha coinvolto attivamente la scuola: la dirigente scolastica, prof.ssa Lamanna, ha subito accolto con entusiasmo la proposta, realizzando un progetto PON che ha offerto agli alunni un’importante opportunità formativa. Non solo per chi è salito sul palco, ma anche per coloro che, nelle settimane precedenti, si sono dedicati alla realizzazione delle scenografie, guidati con passione dalle docenti Muccino e Ferrero.

Grazie a un approccio sinergico, sono stati coinvolti anche il parroco don Michele Di Legge, che ha messo a disposizione i locali della scuola materna “Sant’Antonio”, e l’Amministrazione Comunale, che con il sindaco Avv. Laura Greco ha patrocinato l’iniziativa, offrendo supporto logistico e coprendo le spese della serata.

Il copione, impegnativo e ricco di sfumature linguistiche, ha richiesto ai giovani ururesi un grande impegno: dalla comprensione del testo alla corretta pronuncia, dalla memorizzazione fino all’interpretazione finale. Tutte le fasi sono state seguite con dedizione da due infaticabili e generose volontarie: Michela Bontempo e Patrizia Ruccolo, che con professionalità, sensibilità e un tocco materno hanno saputo guidare i giovani interpreti verso il successo.

Alla vigilia della rappresentazione, l’emozione era palpabile, ma una volta saliti sul palco e accolti dal primo scroscio di applausi del caloroso pubblico, i ragazzi si sono sciolti e hanno dato il meglio di sé, sorprendendo gli spettatori per la padronanza del testo e la naturalezza espressiva.

Nel comune basso molisano la lingua arbëreshë è ancora viva, ma sempre meno parlata dalle nuove generazioni, che spesso la comprendono ma non la usano. Questo progetto rappresenta uno stimolo affinché questa preziosa minoranza linguistica non venga dimenticata, e un invito alle famiglie a trasmettere il dialetto anche tra le mura domestiche. Questo è l’auspicio degli organizzatori.

Un plauso speciale ai ragazzi che hanno realizzato le scenografie con carta e colori: Parmjeet, Bianca, Antonio, Asia, Oussama, Rebecca, Lucrezia, Anna, Victoria, Nicola, Greta, Matilde e Giovanni.

I presentatori della serata: Vincenzo Dilorenzo e Costanza Berardini.

Gli interpreti: Rocco Scarpelli, Carolina Meffe, Donato Iacampo, Michela Tamilia, Luigi Occhionero, Luigi Colangelo, Elia Intrevado, Melissa Pallotta, Desiree Soprano e Nicola Falasca.

Fondamentale è stata la collaborazione delle famiglie, che hanno partecipato in modo attivo e costruttivo. La sinergia tra scuola, associazioni, istituzioni e famiglie si conferma l’unica vera chiave per sostenere e far crescere le piccole comunità.

Un successo enorme, con l’augurio che il prossimo autunno possa segnare l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura teatrale.