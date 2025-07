A vent’anni dalla scomparsa del cantautore Matteo Salvatore

APRICENA. Sono trascorsi venti anni dalla scomparsa del cantautore di Apricena Matteo Salvatore, ricordato nel gruppo social dell’associazione Italia Civile “Pro Costituzione”, presieduta da Francesco Fiardi.

Matteo Salvatore nasce ad Apricena nel 1925, figlio del Sud più profondo, quello delle zolle bruciate dal sole e dei volti rigati dalla fatica. Cantautore autodidatta, poeta rurale e cantore della miseria, ha trasformato il dolore del popolo bracciante in canzoni dal sapore acre, ironico, sincero. Con la sua voce aspra e penetrante, ha raccontato fame e sfruttamento, ingiustizie e sogni infranti. Negli anni ’50 e ’60, grazie anche al sostegno di Arbore, raggiunse una certa notorietà, diventando il riferimento di numerosi artisti della musica popolare: Bennato, Daniele, i fratelli Bennato. Le sue ballate, spesso in dialetto, erano pugni sul tavolo, moniti che risuonavano come preghiere laiche in trattorie, teatri e piazze.

Ma la vita, come spesso accade ai profeti non riconosciuti, gli presentò il conto: nei primi anni ’70 l’accusa di uxoricidio segnò la sua caduta inesorabile. L’artista, già controverso e schivo, fu inghiottito dall’oblio, e la sua stella si spense tra le pieghe della cronaca nera e del silenzio. Fu solo verso la fine degli anni ’90 che il suo nome tornò a vibrare, quando Teresa De Sio, Vinicio Capossella e altri esponenti della nuova scena folk lo riportarono alla luce, riconoscendone l’enorme valore culturale e poetico. Complice un ritorno d’interesse per le radici popolari e per il canto come forma di resistenza, Matteo tornò a essere ascoltato, seppur in sordina, fino alla sua morte a Foggia nel 2005.

Oggi il suo canto continua a echeggiare tra le strade del Gargano, come vento che riporta storie perdute: storie di fatica, di ingiustizia, ma anche di una dignità aspra e luminosa come la sua terra.

IL RICORDO DI CIVILTA’ MERIDIANA

VENTI ANNI DALLA SCOMPARSA DI MATTEO SALVATORE

Pino Aprile e Matteo Salvatore: il Sud che non si inginocchia

Ci sono incontri che cambiano le vite. E poi ci sono incroci che riscrivono le storie, che restituiscono dignità a ciò che sembrava perduto, che riaccendono fiammelle di memoria nel buio dell’oblio. È questo il caso del rapporto umano e culturale tra Pino Aprile, giornalista e saggista meridionalista, e Matteo Salvatore, cantastorie d’anima e di fango, poeta della fame, della dignità e della rabbia contadina.

Due uomini diversi, ma profondamente simili nella missione: raccontare un Sud taciuto, tradito, ma mai vinto.

Nel momento più drammatico della sua esistenza – quando Matteo Salvatore era rinchiuso in carcere, accusato di un crimine che gli sarebbe rimasto addosso come una condanna sociale oltre che penale – fu proprio Pino Aprile a tendere la mano, a fare quello che in pochi avevano avuto il coraggio di fare: andare ad ascoltarlo. In quel luogo spoglio, lontano dai riflettori, lontano dal folclore, Aprile non vide solo un uomo finito. Vide un archivio vivente di verità, un cantore che aveva inciso nella sua voce la cronaca feroce di un Sud ignorato.

Lo intervistò. Lo ascoltò. Lo fece risorgere.

Perché Pino Aprile, come pochi altri, sapeva distinguere il clamore della cronaca dal grido della storia. E in Salvatore riconobbe l’anima di un popolo che la storia ufficiale aveva relegato ai margini. Fu lui a rilanciare la figura di Matteo Salvatore come testimone culturale, come voce irripetibile del Sud reale, restituendogli uno spazio nel cuore della nostra identità meridionale.

Matteo Salvatore non era un artista come gli altri. Nato ad Apricena, nella nostra terra, aveva conosciuto la povertà più nera, l’analfabetismo, la disperazione, eppure – o forse proprio per questo – aveva trasformato quella miseria in arte. Con una voce graffiata e una chitarra come unico scudo, ha raccontato storie di braccianti, di padroni, di pane negato, di dignità umiliata. Il suo canto era denuncia, preghiera e bestemmia insieme. Un grido crudo, mai rassegnato.

E fu proprio quella voce a colpire Pino Aprile, che riconobbe in lui ciò che mancava nella narrazione italiana: un testimone diretto, popolare, ma lucidissimo, capace di raccontare il Sud non con le cifre ma con la carne, non con le statistiche ma con le lacrime.

Il gesto di Aprile non fu solo giornalistico. Fu umano, civile, politico. Fu un atto d’amore verso la verità e verso il Mezzogiorno. In un’Italia che tende a cancellare i suoi narratori scomodi, Aprile ha dato dignità al silenzio di Salvatore, trasformandolo in racconto, in memoria viva. Ha raccolto il suo grido, lo ha messo nero su bianco e lo ha restituito a un pubblico che si era dimenticato, o che forse non aveva mai voluto ascoltare.

Quel momento segna un passaggio di testimone: dalla voce di Salvatore alla penna di Aprile, da un Sud cantato a un Sud scritto, ma sempre vissuto, sofferto, gridato.

Quella tra Pino Aprile e Matteo Salvatore è una storia di sguardi profondi, di parole che scavano, di radici che resistono. È un atto di giustizia poetica. È il simbolo di un Sud che non vuole più essere rappresentato da chi non lo conosce, ma che sceglie di raccontarsi da solo, con le sue voci più autentiche.

Oggi, vent’anni dopo la scomparsa di Matteo Salvatore, quel gesto di Aprile brilla più forte che mai. Ed è nostro dovere continuare a raccontarlo, perché la voce del Sud non muore mai: cambia forma, si trasforma, ma resta viva in chi non smette di ascoltarla.

“Lu bene mio, pe’ tte facive lu male…” – Matteo Salvatore

“Se non si racconta il Sud, non si capisce l’Italia.” – Pino Aprile

Noi di Civiltà Meridiana, con le nostre radici ben piantate nella terra di Apricena, sentiamo questa storia come parte della nostra stessa anima. Perché Matteo è uno di noi. E Pino è colui che ci ha insegnato a guardare la nostra terra con occhi nuovi, con coraggio, con orgoglio.

Quello che hanno fatto loro – ridare voce a chi era stato zittito, ridare storia a chi era stato dimenticato – è ciò che cerchiamo di fare ogni giorno con le nostre parole, i nostri articoli, la nostra musica e il nostro lavoro culturale.

Non c’è riscatto senza memoria.

Non c’è futuro senza ascolto.

Non c’è Sud senza verità.

Civiltà Meridiana