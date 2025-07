Accesso a Medicina: UniMol chiarisce le novità della riforma

CAMPOBASSO. Domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 11, nell’Aula Magna di Ateneo, Campus universitario Vazzieri, via Francesco De Sanctis a Campobasso, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dall’Università degli Studi del Molise. L’incontro è dedicato a studenti, studentesse e famiglie interessati a scoprire e approfondire tutte le novità sull’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Dopo il positivo riscontro in termini di partecipazione e confronto diretto, i professori Germano Guerra (direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”), Luca Brunese e Gennaro Raimo saranno nuovamente a disposizione per rispondere a domande, chiarire dubbi e offrire spiegazioni dettagliate.

Al centro dell’incontro:

i principali passaggi della riforma introdotta dal Ministero dell’Università e della Ricerca,

un focus sul semestre filtro ,

, le materie da studiare e gli esami da sostenere per accedere alla graduatoria nazionale.

Verranno illustrate anche le procedure di iscrizione, con particolare attenzione alla doppia iscrizione al corso di studi affine.

I docenti presenteranno inoltre la specifica offerta formativa e i servizi dedicati che UniMol sta predisponendo per le lezioni in presenza, rivolte a chi sceglierà l’Ateneo molisano come sede principale per il semestre filtro (o “semestre aperto”).

Grazie all’esperienza maturata durante l’incontro del 26 giugno – al quale hanno partecipato in tanti, arricchendolo con quesiti puntuali – UniMol si propone con questo secondo confronto ancora più consapevole e, si auspica, sempre più utile ai giovani che aspirano al camice bianco.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.