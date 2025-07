Al via l’Estate Portocannonese: Marilù Oliva l’ospite speciale

PORTOCANNONE. L’Estate Portocannonese 2025 si presenta come un caleidoscopio di eventi pensati per animare le serate di cittadini e visitatori, con un programma ricco e variegato che abbraccia sport, cultura, spettacolo e tradizione. Promossa dal Comune di Portocannone e dalla Pro Loco Skanderbeg, l’iniziativa prende il via oggi, domenica 6 luglio, con il 5° Torneo di Calcetto in memoria di Paolo Rotoletti, organizzato da Molise United, e prosegue il 12 luglio con la terza edizione di “Sportocannone”, una giornata all’insegna dello sport, della musica e della convivialità.

Il 15 luglio sarà la volta della cultura con l’incontro con la scrittrice Marilù Oliva, che parlerà delle figure femminili nella Bibbia e nell’epica classica, mentre il giorno successivo la compagnia teatrale “Scéne Sémbe’ nuje” porterà in scena la celebre commedia “Miseria e Nobiltà”. Il 20 luglio spazio alla moda e alla memoria con “La notte dei ricordi”, una sfilata di acconciature sposa e cerimonia a cura di Effetto Naturale, seguita il 25 luglio da un viaggio nella storia con Antonio Mucciaccio e il suo racconto su Federico II. Il mese si chiude il 26 luglio con lo spettacolo di magia del Mago Peppe, pensato per incantare grandi e piccini. Agosto si apre con i sapori della tradizione: il 1° agosto torna la “Sagra delle drocchie” in Piazza I Maggio, seguita il 2 agosto dalla Festa del Carro dei Xhuvëntjëlvet nella zona artigianale e il 3 agosto dalla terza edizione della “Festa della Pro Loco”.

L’8 agosto sarà dedicato alla “Festa della birra” con musica live alla pizzeria La Mangiatoia, mentre il 9 e il 12 agosto si celebrano rispettivamente la Festa del Carro dei Giovanotti e quella del Carro dei Giovani. Il 13 agosto sarà una giornata intensa con la “4° Festa Country”, che prevede una passeggiata a cavallo e una serata a tema, e l’incontro con Enzo Manes, imprenditore e filantropo, che presenterà il suo libro “Nessuno basta a sé stesso”. Il 16 agosto torna un grande classico della gastronomia locale con la “22° Sagra dei Fusilli”, seguita il 17 agosto dalla Festa del Bechy’s Bar in Piazza Skanderbeg. A chiudere il programma, il 31 agosto, sarà la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico del Molise United, un momento di orgoglio sportivo per tutta la comunità.

L’Estate Portocannonese 2025 è molto più di un semplice calendario di eventi: è un invito a vivere il paese, a riscoprire il piacere dello stare insieme, a celebrare le proprie radici e a guardare al futuro con entusiasmo. Portocannone si conferma così un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione, e dove ogni serata può trasformarsi in un ricordo speciale.