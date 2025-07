Al via “Mosse di Kultura – edizione 2025”: primo appuntamento a Casacalenda con Davide Ricchiuti

CASACALENDA. Prende il via venerdì 11 luglio a Casacalenda il primo appuntamento di “Mosse di Kultura”, il nuovo ciclo di incontri culturali che arricchisce il panorama artistico e letterario del borgo molisano.

L’ospite d’eccezione del primo appuntamento sarà Davide Ricchiuti, figura poliedrica del panorama culturale italiano, podcaster, autore, scrittore ed editore. Nato a Benevento nel 1980, si è affermato come una delle voci più innovative della narrativa contemporanea e del mondo del podcasting.

Un dialogo sulla scacchiera

L’incontro, che si terrà venerdì 11 luglio alle ore 19, sarà un dialogo tra la sindaka di Casacalenda, Sabrina Lallitto, sulla caratteristica scacchiera del paese – opera del MAACK per un dialogo aperto su temi centrali della contemporaneità: editoria, patriarcato e questioni di genere.

Un protagonista della cultura contemporanea

Ricchiuti ha esordito nel 2019 sulla rivista ‘tina con il racconto “Il bambino è scomparso” e da allora i suoi racconti sono stati pubblicati dalle principali riviste letterarie italiane, tra cui Neutopia, Bomarscé, Rivista Offline, Il diario del riccio, Il Foglio Letterario, La Seppia e molte altre.

Nel mondo del podcasting conduce diversi progetti, tra cui “Sono io sei tu è la vita”, che ha ampliato la sua presenza nel panorama podcast italiano con contenuti che spaziano dalla narrazione alla riflessione sulla vita quotidiana.

Tra le sue iniziative editoriali più significative spicca la creazione di Pro.Vocazione, la prima rivista letteraria fondata da un uomo che pubblica esclusivamente contributi di autrici, un progetto che testimonia il suo impegno per la promozione della scrittura femminile nel panorama letterario italiano e di cui si parlerà proprio durante questo primo appuntamento.

“Anche se non sto gridando”: un romanzo corale sulla violenza

Davide Ricchiuti è anche autore del romanzo corale “Anche se non sto gridando”, un progetto letterario per raccontare le molteplici sfaccettature della violenza, pubblicato l’8 marzo scorso. All’interno di quest’opera, l’autore ha contribuito con il capitolo “Petricore”, che racconta la storia di una copywriter italiana a Berlino che subisce una violenza fisica che la segnerà per il resto della vita. Il racconto, come suggerisce il titolo, è legato soprattutto a memorie olfattive, esplorando il modo in cui i traumi si sedimentano nella memoria attraverso i sensi.

Un territorio che abbraccia la cultura

L’evento si inserisce nel solco della tradizione culturale di Casacalenda, borgo che da oltre trent’anni si distingue per la sua vocazione artistica attraverso Kalenarte, progetto nato nel 1990 che ha trasformato il tracciato urbano in un museo a cielo aperto e che da oltre 20 anni è sul panoramam interanzionale con MoliseCinema Film Festival. La scelta di ospitare “Mosse di Kultura” in questo contesto conferma la volontà di continuare a fare del territorio molisano un punto di riferimento per la cultura contemporanea.

Appuntamento con la cultura

L’incontro con Davide Ricchiuti e la sindaKa Sabrina Lallitto rappresenta l’occasione per approfondire tematiche urgenti del nostro tempo: dall’editoria indipendente alle questioni di genere, dalle nuove forme di narrazione al ruolo della cultura nel contrasto alla violenza. Il dialogo sulla scacchiera del paese diventa così metafora di un confronto aperto e democratico, dove ogni voce può trovare spazio e ascolto.

“Mosse di Kultura”, rassegna voluta dall’Amministrazione comunale alla sua seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, si propone come un nuovo spazio di incontro tra autori, artisti e pubblico, valorizzando la ricchezza culturale del territorio attraverso appuntamenti di qualità che mettono al centro la creatività e l’innovazione.