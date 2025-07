Aspettando San Basso 2025: tradizione, sapori e comunità a Termoli

Un appuntamento che unisce la città

Il 26 luglio 2025, il Porto di Termoli si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate: “Aspettando San Basso”. L’evento, che anticipa i festeggiamenti patronali, è organizzato dall’Associazione San Basso 7.0 con il patrocinio comunale e rappresenta molto più di una semplice degustazione gastronomica: è un vero e proprio rito che rafforza il legame tra tradizione marinara, identità cittadina e accoglienza turistica.

La protagonista: U Scescille de Sant’Anne

Regina della serata sarà “u scescille de Sant’Anne”, la storica polpetta rustica preparata secondo la ricetta locale, amatissima da residenti e visitatori. Il piatto, protagonista anche nell’intervista a Paola Marinucci, riafferma la sua centralità proprio grazie al grande apprezzamento riscontrato negli anni nella comunità e tra i turisti. Il menu della serata offrirà anche altre specialità della cucina termolese, come “u martenàzze” e “u tarallucc”. Novità di quest’anno è il tortino al limone, pensato per offrire una dolce conclusione alla degustazione.

Spirito solidale e valorizzazione del territorio

Una parte fondamentale dell’iniziativa è lo spirito solidale: i fondi raccolti contribuiranno direttamente all’organizzazione della festa di San Basso, rendendo ogni porzione consumata un piccolo gesto a favore della collettività. Gli organizzatori sottolineano che sarà possibile lasciare un’offerta per sostenere i festeggiamenti anche tramite un apposito salvadanaio che sarà posizionato vicino al bancone1.

Informazioni pratiche

Quando: Sabato 26 luglio 2025, dalle 20:00

Dove: Piazzale del Porto di Termoli

Menu: U scescille, u martenàzze, u tarallucc e tortino al limone

Prezzo: 11 euro a porzione

Prevendite: Infopoint Termoli Turistica, secondo corso di Termoli (Piazza Sant'Antonio); biglietti disponibili anche la sera stessa all'ingresso

Informazioni: 0875 631075 / 348 6055778

Intrattenimento e atmosfera

La festa sarà accompagnata dal DJ set di Alex Latino, che garantirà un’atmosfera vivace e coinvolgente adatta a tutte le età. Si invita quindi tutta la cittadinanza, così come i numerosi turisti presenti in città, a prendere parte a una delle manifestazioni più rappresentative della cultura marinaresca termolese.

Un invito alla partecipazione

Con “Aspettando San Basso”, Termoli rinnova la tradizione di convivialità e ospitalità che la contraddistingue. L’evento è anche occasione per ribadire l’importanza del mare e della valorizzazione del territorio, come evidenziato nell’intervista: quest’anno il mare di Termoli spicca per la sua pulizia, certificata sia dalle analisi che dal giudizio diretto dei visitatori e dei diportisti.

Conclusione

“Aspettando San Basso” rappresenta un vero punto di riferimento nell’estate termolese: tra gusto, tradizione, solidarietà e divertimento, si conferma come un appuntamento imperdibile sia per chi vive a Termoli sia per chi sceglie di scoprire la città nella sua veste più autentica1.