Azione Cattolica: adulti tra sogni, speranze e impegno per il futuro

GUGLIONESI. Sabato 28 giugno, gli adulti di Azione Cattolica della diocesi di Termoli-Larino si sono ritrovati a Guglionesi, presso la Casa del Fanciullo, per la chiusura dell’anno associativo; tema scelto dal consiglio del settore adulti per la riflessione: “Dal sogno alla realtà: cosa sognano gli adulti oggi”.

A guidare la preghiera è stato l’assistente generale don Gianfranco Mastroberardino, che, attraverso la lettura del brano del Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dove si narra la guarigione di un paralitico presso la piscina di Betzaeta a Gerusalemme e le successive dispute di Gesù con i Giudei, ha invitato i partecipanti alla riflessione.

Relatore dell’incontro è stato don Antonio Mastantuono (già assistente nazionale dell’Azione Cattolica e assistente unitario di AC della Diocesi di Termoli-Larino), che ha tenuto una lectio su cosa sognano e su come gli adulti di AC in questo tempo possono osare di più, per essere più generativi.

Gli adulti dovrebbero pensare non solo a non compromettere il futuro, ma addirittura a migliorarlo. C’è l’urgenza di sperimentare ed elaborare un nuovo schema di convivenza, che deve scommettere di più sulla fraternità e sulla comunità.

La speranza è il nostro orientamento al futuro, è la visione da elaborare e custodire insieme, è la forza che alimenta una rinnovata e creativa immaginazione sociale e pastorale, che ci mette in gioco e ci cambia in profondità, ci converte a una fiducia vera ed autentica verso il Signore e verso i fratelli.

Inoltre, don Antonio ha ricordato come il compito di noi laici di Azione Cattolica sia quello di inquietare e far sognare per generare in tutti la certezza che è possibile cambiare.