“Bonefro International Music Network”: cultura e spettacolo senza frontiere

BONEFRO. «Da un piccolo Borgo del Molise un segnale importante nel segno dell’inclusione attraverso il linguaggio universale della musica», questo quanto dichiarato dal consigliere regionale Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura, durante la presentazione del “Bonefro International Music Network”; un festival musicale organizzato dall’associazione Nexum con il patrocinio della Regione Molise, che si svolgerà dal 21 al 27 luglio.

L’evento, alla sua prima edizione, è stato presentato venerdì mattina, 11 luglio, nel corso di una conferenza stampa all’Ex Gil di Campobasso alla presenza del consigliere regionale Fabio Cofelice, del sindaco di Bonefro Nicola Giovanni Montagano, l’assessore alla cultura Carmen Lalli e il presidente dell’associazione Nexum, Roberto Di Carlo. Ricco il cartellone degli eventi in programma con artisti provenienti da tutto il mondo, con musica e tradizioni; una vetrina d’eccellenza che mette in scena concerti lirici, mostre, seminari e laboratori; tutto in un mix di culture che avranno come protagonisti studenti ed artisti non solo italiani, ma anche provenienti dalla Corea del Sud e dalla Cina.

«L’apertura verso l’Oriente – ha detto ancora il consigliere Cofelice – è un segnale importantissimo che ci parla di pace ed inclusione, assumendo ancora maggiore valore per il momento storico che stiamo vivendo».