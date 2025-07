Borghi della Lettura: a Palata si promuove la cultura

PALATA. Borghi della Lettura: con Magna Capitana, la silloge poetica scritta da Luigi Pizzuto, prosegue nel cuore dell’abitato di Palata la promozione della lettura e degli scrittori molisani. Grazie alla sindaca Maria Di Lena, la cultura, i libri e il piacere di leggere sono di casa in paese. Proseguono a Palata le iniziative estive dedicate alla lettura e al mondo dei libri. Per valorizzare appunto uno spazio urbano, quello della villetta comunale. Luogo di cultura e di memoria, adornato da statue in mezzo al verde, alle spalle del monumento.

Dedicato, appunto, ai protagonisti della storia di ieri, ai caduti in guerra, alle risorse delle proprie radici, al patrimonio culturale locale e di un contesto ben più ampio che guarda lontano. Riuscita l’iniziativa, nonostante le avversità climatiche, che, per via del forte vento, tra l’altro caldissimo, non hanno consentito lo svolgimento della presentazione all’aperto, trasferita nella sala consiliare. Si è trattata di una presentazione particolare. Animata da una presenza curiosa, che, nel corso del dialogo con l’autore sul valore dei borghi e tutto ciò che ci gira intorno, ha lanciato non pochi segnali e riflessioni. In sede di presentazione la sindaca Maria Di Lena, nel portare i saluti, ha ricordato come siano importanti queste iniziative squisitamente culturali. Perché aiutano a riflettere e ad amare di più i luoghi della cultura che vanta il Comune di Palata. Dentro e fuori dall’abitato. «Noi come amministrazione ci teniamo tanto a “Palata come Borgo della lettura” perché si tratta di un progetto valido per promuovere non solo la lettura, ma anche la riflessione, le relazioni, gli incontri, per amare di più i luoghi del paese, l’ambiente che ci appartiene, le risorse e il nostro patrimonio. E in definitiva l’abitato nel suo insieme, in un percorso si spera di sviluppo verso il futuro».

Stefano Leone, consigliere comunale, è entrato nel merito dei contenuti del libro dopo aver salutato con piacere la curiosità che suscita questa pubblicazione segnata da tanta sensibilità e attaccamento verso i piccoli paesi del Molise. «Colpisce il titolo del libro, ha precisato Stefano Leone, perché mette in primo piano i problemi, il canto della bellezza a portata di mano e la qualità della vita che si respira nell’andamento lento che scorre nelle piccole realtà come la nostra». La silloge poetica Magna Capitana, ha spiegato poi l’autore, è uno sguardo aperto alla realtà dei paesi, dove si gioisce e si soffre. E si resiste. L’attenzione è rivolta al vuoto, dovuto allo spopolamento, germoglio di ricordi, di esperienze e di abbracci che riempiono il cuore con un ventaglio di non poche sensibilità.

La vita autentica è qui. Nei paesi. Dove c’è il nulla, forse, si può fare tutto. La poesia è negli sguardi. Negli incontri senza parole. Nel silenzio del tempo. Nel cammino lento. Nel rapporto con le cose semplici a portata di mano. Come recita la poesia simbolo “Nel paese” contenuta nel libro, nella vita che scorre in un paese c’è tanta resistenza, tanto amore, tanta bellezza e tanta libertà, se si vuole, appunto, dare un senso alle proprie azioni. «Nel paese/è possibile contare/ancora le stelle/perché le vedi/Nel paese/il vuoto ti riempie/ Un paese è un grembo che ti contiene/Un paese è casa tua/Quando cammini/lo senti tuo/ Nell’andamento lento/la voce dello spirito/vive nel presente/Abbraccia il cielo e la terra/e il flusso dei sentimenti/Insegna ad essere liberi e sensibili/Ribalta il senso dell’esistenza. A seguire la lettura di due poesie sulla “Striscia di Gaza” dove la barbarie della guerra continua ad ammazzare tantissimi bambini innocenti». “Come piccole mummie/i corpi dei bimbi/sono adagiati per terra/tutti in fila/senza giochi/senza sorrisi/. Un massacro senza sosta. Barbaro. Ingiustificato. La lettura dei versi dell’autore in sala commuove. Sale in alto la voglia di pace – come precisa nel suo intervento Mario Pinti. Fra albe e tramonti c’è tanta voglia d’amore. Soltanto se si vive in pace si riesce ad essere tranquilli e felici. E ad amare di più. Si riesce ad agire per il bene comune. Senza odio. Senza cattiveria. La memoria alza il tono. Lo ricorda. Tra gli interventi, sul titolo singolare del libro, colpisce quello inatteso del piccolo Jacopo. Di Palata. Di sei anni. Attento e curioso. Che in sala, tra gli adulti, inaspettatamente rilascia i pensieri e le emozioni più belle».