“Bucato-danza e panni stesi”: un rituale creativo a Casacalenda

CASACALENDA. Oggi, sabato 26 luglio, Casacalenda si anima con un evento speciale che unisce arte contemporanea, territorio e infanzia. Nell’ambito della IV edizione di Costruiamo Paesaggio, la mostra a cielo aperto “Pannistesi”, curata da Carla Di Pardo, prende vita insieme al laboratorio creativo per bambini “Bucato-Danza, un rituale creativo”, guidato da Antonio D’Andrea.

Il progetto “Pannistesi” trasforma un gesto quotidiano e familiare come stendere i panni in un’azione artistica collettiva, capace di raccontare storie di cura e memoria. L’appuntamento è alla Fontana del Duca, cuore del paese, dove sarà possibile ammirare anche l’opera dell’artista Ilaria Loquenzi, che dialoga con il paesaggio urbano invitando a riflettere sul senso di presenza e attenzione all’ambiente.

Il laboratorio Bucato-Danza coinvolge i bambini dagli 8 ai 13 anni in un’esperienza sensoriale e musicale, dove corpo, natura e creatività si intrecciano. A piedi nudi e con abbigliamento comodo, i piccoli partecipanti si cimenteranno in un gioco rituale fatto di lavaggi ritmici, massaggi ai piedi, centrifughe danzanti e stesura dei panni in sintonia con il paesaggio circostante.

Questa attività, oltre a essere divertente, promuove competenze importanti come la consapevolezza corporea, la collaborazione, la creatività espressiva e il rispetto per l’ambiente. Il tutto all’interno di un contesto di sostenibilità e responsabilità condivisa.

Per partecipare, è consigliato portare un panno personale da lavare, due bacinelle, abbigliamento comodo e un cappellino per proteggersi dal sole.

L’evento si svolge presso la Fontana del Duca all’interno del MAACK – Museo all’Aperto di Arte Contemporanea Kalenarte, a partire dalle 10:30.

Casacalenda conferma così il suo ruolo di luogo dove l’arte si fa comunità e il paesaggio diventa protagonista, offrendo uno spazio prezioso per i più piccoli e per chi vuole scoprire la bellezza dell’arte partecipata.

Per informazioni:

MAACK – Museo all’Aperto di Arte Contemporanea Kalenarte info@kalenarte.it | Tel. +39 329 6003148 (Maria Carmela Guerrera)