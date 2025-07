Colori ed emozioni tra i vicoli di Termoli: premiati i vincitori dell’Estemporanea

TERMOLI. Domenica 13 luglio si è svolta con grande partecipazione la prima Estemporanea di Pittura “Colori ed Emozioni nel Borgo di Termoli”, organizzata dalla Pro Loco di Termoli con il patrocinio del Comune di Termoli, proprio in occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 17 artisti provenienti da diverse regioni italiane — Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Molise — tutti impegnati nella realizzazione di opere en plein air, ispirandosi agli angoli più suggestivi del borgo antico di Termoli, luogo simbolico che unisce storia, arte e bellezza sul mare.

Il tema dell’estemporanea, “Colori ed Emozioni nel Borgo di Termoli”, ha offerto spunti ricchissimi alla creatività e sensibilità pittorica dei partecipanti, chiamati a rappresentare dal vivo scorci caratteristici della città vecchia.

La giuria, composta da esperti nel settore, ha valutato le opere sulla base di criteri condivisi e pubblicati nel bando. A comporla:

Guido Rampone , dirigente scolastico e promotore di eventi artistici in ambito scolastico

, dirigente scolastico e promotore di eventi artistici in ambito scolastico Rosanna Fanzo , docente di strumento musicale e scrittrice

, docente di strumento musicale e scrittrice Alessio Mariannaci, curatore di mostre di pittura e docente di Storia dell’Arte

I vincitori dell’edizione 2025 sono:

1° posto: Sofia Abalmasova

Sofia Abalmasova 2° posto: Nicola Pellilli

Nicola Pellilli 3° posto: Luigi Marchesani

Tra gli altri artisti, tutti di alto livello, si sono distinti anche Antonio Civitarese, Fabio Castellaneta, Vincenzo Cipriani, Francesco Costanzo e molti altri, contribuendo alla qualità e al successo dell’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Michele Barile, che ha dichiarato: “Portare l’arte a contatto diretto con il nostro borgo e con la cittadinanza significa valorizzare il territorio in una forma autentica, facendo emergere la bellezza di Termoli attraverso lo sguardo e la mano degli artisti. Un’iniziativa che merita continuità”.

Entusiasta anche il presidente della Pro Loco di Termoli, Luciano Calignano: “Siamo estremamente soddisfatti della riuscita dell’evento. L’estemporanea è nata per celebrare la Giornata Nazionale delle Pro Loco e per offrire agli artisti un’occasione vera di confronto e bellezza. Ringraziamo tutti i partecipanti e annunciamo fin da ora che ci impegneremo per riproporla anche il prossimo anno, con l’auspicio che il numero degli artisti possa crescere ancora”.

Durante la giornata, agli artisti sono stati forniti i pasti e il supporto logistico necessario, in un clima di cordialità e collaborazione. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo di aggregazione culturale e promozione del territorio, che resterà certamente nel cuore di chi vi ha preso parte.

Le tre opere vincitrici saranno esposte nella casa comunale in Via Sannitica 5.