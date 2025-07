Costruire Paesaggio: parte il percorso “Viola”

CASACALENDA. Sabato sera, nella suggestiva cornice di piazza Sandro Pertini – nota anche come piazzetta degli scacchi – Casacalenda ha ospitato l’incontro centrale della IV edizione della manifestazione Costruiamo Paesaggio, ideata e curata da Massimo Palumbo. Con trent’anni di impegno nel promuovere la cultura locale, Palumbo ha segnato profondamente il territorio attraverso il Maack (Museo all’Aperto d’Arte Contemporanea Kalenarte) e il progetto Percorsi dell’Arte, che ha disseminato oltre 25 opere site-specific in tutto il paesaggio urbano e rurale.

L’evento, dal titolo evocativo “Attraversare i passaggi: il percorso viola dall’Abbazia di Casalpiano a Gerione… ed andare oltre”, ha presentato una nuova proposta culturale frutto della visione di Palumbo e dell’architetto Francesco Pezzini: un itinerario artistico, definito “percorso viola”, che intende connettere idealmente e artisticamente due luoghi di grande valore storico e culturale – l’Abbazia di Santa Maria di Casalpiano, nel comune di Morrone del Sannio, e l’area archeologica di Gerione, sede dell’antica Gereonium, nel territorio di Casacalenda, dove sorgono anche i resti della villa romana di Silvia Rectina, figura legata a Plinio il Vecchio. Gerione, il cui insediamento originario risale al IV secolo a.C., è ricordata anche per l’episodio storico in cui Annibale vi sostò nel 217 a.C. prima della battaglia di Canne.

La presentazione ha coinvolto i sindaci dei comuni interessati: Stefania Pedrazzi (Morrone del Sannio), Robert Caporicci (Provvidenti) e Sabrina Lallitto (Casacalenda), che hanno accolto con entusiasmo il progetto, riconoscendone il potenziale per una più profonda integrazione culturale e territoriale. La sindaca Lallitto ha inoltre ringraziato l’artista Lucilla Catania per aver condiviso la sua esperienza legata al progetto Sculture in Campo – un parco di sculture contemporanee immerso nella natura a Bassano in Teverina (VT) – suggerendo la possibilità di future collaborazioni e scambi. A conclusione dell’incontro, la sindaca ha sottolineato come i territori coinvolti siano già uniti nella condivisione di servizi, e come questa iniziativa rappresenti l’opportunità di unire anche il “livello alto” dei territori, ovvero quello culturale.

La serata è stata arricchita dalla proiezione di due video realizzati con droni dall’ingegnere Caporicci, che hanno mostrato le bellezze dei siti di Casalpiano e Gerione. Casacalenda, grazie alla consolidata esperienza e alla collaborazione tra i comuni, si prepara così a dare vita a una nuova sfida culturale, con l’intento di costruire paesaggio attraverso l’arte, la memoria e l’innovazione.