Crisi, denatalità e politica: l’attualità letta alla luce del pontificato di Leone XIV

TERMOLI. Un confronto aperto sul Pontificato di Papa Leone XIV, le crisi internazionali, la diplomazia e le sfide demografiche. Questo il cuore dell’incontro pubblico dal titolo “Papa Leone XIV e i poteri del mondo”, organizzato giovedì 10 luglio in Largo don Giussani, nel suggestivo Borgo Antico di Termoli, dall’Associazione “Liberi di Costruire” in collaborazione con il centro culturale “Il Circolo dei Lazzari”.

All’evento hanno preso parte due relatori d’eccezione: Michele Rosboch, professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno all’Università di Torino, ed Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi.

Ad aprire il dibattito è stato il professor Rosboch, che ha richiamato l’esigenza di “trovare soluzioni nuove per problemi nuovi, così come accadde ai tempi della Rerum Novarum”. Un invito a guardare con intelligenza creativa alle sfide contemporanee, senza dimenticare la lezione della Dottrina sociale della Chiesa.

Sul piano delle emergenze globali, Rosboch ha sottolineato il ruolo della diplomazia vaticana, oggi “in crisi ma sempre più centrale”. “La Chiesa è consapevole – ha spiegato – che i poteri del mondo tendono ad esercitare dominio. Ma la pace corre sulle gambe degli uomini, e la diplomazia vaticana punta a salvaguardare ogni possibilità di pace, anche attraverso il dialogo tra le grandi religioni”. Un passaggio importante è stato il riferimento al crollo del muro di Berlino, avvenuto – ha ricordato – “senza spargimenti di sangue e senza che nessuno lo avesse previsto”.

Emanuele Boffi ha invece posto l’accento su quella che ha definito “la madre di tutte le crisi: la denatalità”. “L’Italia – ha detto – ha il tasso di natalità più basso al mondo dopo il Giappone, con gravi conseguenze economiche e sociali. Ma il vero problema non sono gli aiuti statali: è lo sguardo di sfiducia verso il futuro che mina la speranza. Negli anni del boom economico (1950-1964) si registrò anche la massima crescita demografica. Cosa avevamo allora che oggi ci manca?”.

Ampio spazio anche alla politica internazionale. Sul ritorno di Donald Trump sulla scena globale, Boffi ha evidenziato come “la sua elezione fu una risposta reattiva a un malessere reale”, citando il politologo Giovanni Orsina: “Con Trump è tornato il primato della politica, contro l’idea dell’irreversibilità della globalizzazione e la nuova religione dei diritti individuali”. A tal proposito, Boffi ha suggerito la lettura del libro Elegia americana di J.D. Vance, oggi senatore e candidato vicepresidente, utile per comprendere il disagio sociale dell’America profonda.

Infine, uno sguardo all’Italia. Boffi ha espresso apprezzamento per l’approccio del governo Meloni: “Lo slogan iniziale sulla libertà di costruire e rischiare è stato suggestivo. Non tutto è stato rispettato, ma non si sono registrati grossi danni. E il premier è riconosciuto per la sua abilità in politica estera, anche dalla stampa straniera”. Tuttavia, sulla guerra in Ucraina, ha osservato come “la posizione del governo sia forse troppo appiattita su quella americana, anche se appare più equilibrata di altri leader europei, come Macron”.

L’incontro si è rivelato un’occasione di dialogo profondo e interdisciplinare, capace di collegare la riflessione teologica con le dinamiche geopolitiche, nel tentativo di leggere i “segni dei tempi” alla luce della fede e della ragione.