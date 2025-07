Dal basso all’alto Molise: la passione dei vespisti senza confini

MONTENERO D BISACCIA. Il weekend del 28 e 29 giugno ha visto l’Alto Molise trasformarsi in un palcoscenico di storia, passione e paesaggi mozzafiato grazie al Raduno Nazionale “VespaSannita 2.0”, organizzato con entusiasmo e precisione dal Vespa Club di Agnone. Oltre 150 equipaggi provenienti da tutta Italia hanno preso parte all’evento, tanto che le iscrizioni sono state chiuse in anticipo per motivi logistici, segno tangibile dell’interesse e dell’affetto che circondano questo appuntamento su due ruote.

Presenti anche numerosi Vespa Club molisani, tra cui quelli di Montenero di Bisaccia, Campobasso e Larino, a testimonianza di un legame forte e condiviso che attraversa generazioni e territori. VespaSannita 2.0 si conferma così non solo un raduno, ma un’esperienza di vita, fatta di motori, memoria e meraviglia.

Il sabato pomeriggio ha dato il via al raduno con l’accoglienza dei partecipanti presso la sede del Vespa Club di Agnone, dove gadget, sorrisi e brindisi hanno scaldato l’atmosfera. I vespisti hanno poi avuto l’occasione di visitare la storica fonderia delle campane, simbolo dell’eccellenza artigiana locale, per poi immergersi in una passeggiata tra i vicoli del centro storico e lungo il corso principale della città. La giornata si è conclusa con la tradizionale foto di gruppo sotto il campanile della chiesa di Sant’Antonio, suggellando un momento di condivisione e appartenenza. La domenica ha visto la carovana colorata di vespe – con equipaggi da Bologna, Acqui Terme, Reggio Calabria e molte altre località – dirigersi verso Pietrabbondante, tappa inserita nel Campionato Turistico Nazionale 2025 e nel Trofeo Granturismo 2025. Qui, dopo la visita all’area archeologica, i partecipanti sono stati accolti con un rinfresco offerto dal Comune e hanno preso parte alla cerimonia di premiazione.

Un momento di profonda commozione ha attraversato la giornata quando il Presidente del Vespa Club di Agnone ha ricordato Alfonsino Moffa, Presidente del Vespa Club Riccia, tragicamente scomparso la notte precedente in un incidente stradale con la sua Vespa. Tutti i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in sua memoria, in un gesto di rispetto e solidarietà che ha unito l’intera comunità vespistica.

Il raduno si è poi concluso con una suggestiva passeggiata panoramica lungo le strade interne dell’Alto Molise, culminata in un momento conviviale ad Agnone, dove l’amicizia e la passione per la Vespa hanno trovato la loro massima espressione. Il Presidente Carmine Cavarozzi ha voluto ringraziare calorosamente tutti i partecipanti e coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando il valore umano e culturale di questi incontri.