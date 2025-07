“Dal confino a Tremiti, un secolo di diritti negati”

TERMOLI. Non solo la manifestazione di sabato pomeriggio, a mobilitare il mondo Lgbt a Termoli. Ma anche incontri di approfondimento.

Domani, giovedì 24 luglio, dalle ore 17 alle 19, la sala consiliare ospiterà un evento di grande valore storico e civile: “Dal confino degli omosessuali a Tremiti, un secolo di diritti negati”. Organizzato da Anpi Termoli, l’incontro vuole riportare alla luce una pagina oscura della storia italiana, quella del confino fascista riservato agli omosessuali. Le Isole Tremiti, oggi meta turistica, furono un tempo teatro di discriminazione e sofferenza: qui molti uomini vennero deportati e isolati semplicemente per il loro orientamento sessuale. Una targa commemorativa sul luogo recita: “Le Isole Tremiti non dimenticano in memoria degli omosessuali confinati durante il fascismo”, un messaggio che risuona come monito contro ogni forma di oblio e indifferenza. A dialogare con il pubblico saranno voci autorevoli e impegnate: Francesco Angeli, rappresentante di Arcigay, porterà la prospettiva della comunità LGBTQIA+ oggi; Antonio Ruggieri, direttore del periodico Il Bene Comune, offrirà una lettura culturale e storica della vicenda; Annalisa Lisci, sindaca delle Isole Tremiti, condividerà l’impegno istituzionale nella tutela della memoria; Marcella Stumpo, consigliera del Comune di Termoli, rappresenterà il volto dell’amministrazione locale. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di consapevolezza e responsabilità, con l’obiettivo di costruire una società più giusta, inclusiva e attenta alla memoria. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.

Venerdì 25 luglio alle 18, il suggestivo Cala Sveva di Termoli sarà il palcoscenico di un dibattito di grande rilevanza: “Silenzio Infranto – Voci Riemerse: San Domino e l’orgoglio ritrovato”, organizzato dalla locale sezione Anpi.

Un titolo che evoca immediatamente la memoria storica e la riscoperta di un’identità a lungo celata, richiamando l’isola di San Domino, luogo simbolo delle persecuzioni e del confino di omosessuali durante il regime fascista. L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama dei diritti civili e della politica italiana. Tra gli illustri relatori, interverranno Vladimir Luxuria, Nichi Vendola, Gabriele Piazzoni, Marilena Grassadonia – coordinatrice dell’Ufficio LGBT di Roma e Responsabile Diritti e Libertà nella Segreteria nazionale di Sinistra Italiana – e Mario Furore del Comitato per le Politiche di Genere e per i Diritti Civili del Movimento 5 Stelle. I saluti istituzionali saranno affidati a Luce Visco, presidente di Arcigay Molise, mentre la discussione sarà sapientemente moderata da Alessia Mendozzi, storyteller.

Sarà un’occasione preziosa per riflettere sul passato, celebrare il percorso verso l’orgoglio e l’inclusione, e discutere le sfide future per i diritti civili. Per ulteriori dettagli e immagini relative all’evento, è possibile consultare il post su Instagram: San Domino e l’Orgoglio Ritrovato.