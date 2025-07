Dipinge col cuore e per amore: l’arte di Giuseppe De Majoribus

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Ci sono ancora – e davvero – cose belle da raccontare. Ci sono, e le trovi in posti strani, ma belli. Nella vita degli uomini, anche. Uomini semplici, che vivono piano e con dolcezze all’ombra. E hanno un cuore che batte. Basta cercarle, e se non le trovi ti arrivano quando meno te l’aspetti e all’improvviso.

Così scorrono le giornate di Giuseppe De Majoribus, artista e pittore autodidatta di Santa Croce di Magliano. Ha un sorriso strano e non ride davvero mai, o quasi mai. Se ride è perché lo trovi al bar e gli dici che hai visto i suoi quadri, le sue opere, e ti piacciono davvero. Ti piace come usa i colori e come dipinge le sue idee. Lui dice che è solo un modo per passare il tempo, ammazzare la noia e vivere sereno.

Da tanti anni dipinge a casa e regala i suoi quadri alle figlie. Quelli che non regala li appende in cucina, e in questi giorni tre li ha donati alla Biblioteca Comunale. Non poteva crederci: i suoi quadri nel tempio locale della cultura e dei libri, sopra, al piano del museo Sacrocam. È tornato bambino, con tutto ciò che questo può significare.

È bello il suo dipingere, semplice e sincero. È bello come usa i colori, come diventano pittura. Dipinge la vita, momenti di quotidianità. Nei suoi quadri c’è campagna, paesaggi, il mare, solitudini. Unisce le cose: mare e campagna, donne e silenzi. È bello ammirare i suoi lavori, ed è bello sentirlo parlare. Dice che è il suo modo di riempire le giornate, con tutta la passione che ha. Ma chi dipinge, come chi scrive o fa musica, riempie anche le giornate degli altri – e senza sforzo.

Giuseppe De Majoribus non ha uno stile preciso: usa più stili, e questo è il bello. A volte impressionista, a volte naïf, ma sempre istinto, sempre cuore. Dipinge col cuore e per amore. Come tutti gli autodidatti.

Sono passato da casa sua. La moglie mi ha mostrato le opere: tante appese in cucina, altre in una stanza, molte nelle case delle figlie. Ora tre sono al museo, insieme ai ricordi di Pietro Mastrangelo e Raffaele Capriglione. E lui è felicissimo. Non te lo dice, non te lo dirà mai. Ma io lo so: lui ora è felice.

E cosa c’è di più bello che rendere felice una persona? Cosa c’è di più bello che non ci crede ancora? Eppure è così: ci sono ancora cose belle da raccontare. E noi le raccontiamo. Sempre che la strada ce le faccia scoprire.

Pasquale Licursi