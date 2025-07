Estate mafaldese all’insegna della “Castellelce in festa”

MAFALDA. Il sindaco di Mafalda, Egidio Riccioni, illustra il programma del cartellone estivo 2025. «Cari mafaldesi, è con grande entusiasmo che oggi vi presentiamo il programma della stagione estiva, un calendario ricco di eventi che animerà il nostro paese nei prossimi mesi. Musica, cultura, tradizioni e spettacoli accompagneranno le nostre serate, offrendo occasioni d’incontro, svago e condivisione per tutti. Questa stagione estiva è il frutto di un lavoro appassionato, guidato con instancabile energia dal nostro consigliare delegato Marino Ramundi, che voglio ringraziare profondamente. La sua visione e dedizione, insieme alle associazioni locali e cittadini che hanno contribuito con idee, contributi e passione, hanno dato forma a un programma che parla di noi, delle nostre tradizioni, dei nostri desideri. Un grazie sentito va anche ai nostri amici e colleghi degli altri comuni: Tavenna, Palata, Acquaviva Collecroce e San Felice del Molise, per la tre giorni 7-8-9 agosto di “CASTELLELCE IN FESTA ” festa congiunta che sarà molto più di un evento-sarà la dimostrazione di cosa possiamo realizzare quando scegliamo la collaborazione, l’amicizia e la fiducia reciproca. Questa estate sarà un viaggio fatto di musica, sorrisi, emozioni condivise. Vi invito a viverla appieno, con gioia e orgoglio. Perché è nella condivisione che troviamo il vero significato di una comunità. Buona estate a tutti noi».