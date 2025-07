Gemellaggio poetico: un ponte tra Bari, Colletorto e Termoli

COLLETORTO. Notte Bianca della Poesia a Giovinazzo. 250 poeti hanno dato voce a una “buona parola” per il mondo che soffre, in difesa di ogni essere vivente in questo delicato momento.

Tra teatro, musica e poesia, spazio al gemellaggio tra L’isola di Gary, I Poeti al Meridiano di Termoli, Colletorto e la città di Bari.

In una giornata intensa, animata dal vento e dal garrire vivace delle rondini intorno al bel campanile dell’Assunta sul mare, con successo ha chiuso i battenti la XV Edizione della Notte Bianca della Poesia.

In primo piano tre personaggi di prestigio:

Zosi Zografidou , professore all’Università di Salonicco. Ha tradotto in greco tante opere della letteratura italiana. È stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia .

, professore all’Università di Salonicco. Ha tradotto in greco tante opere della letteratura italiana. È stata insignita dell’onorificenza di . Dante Maffia , le cui opere sono state tradotte in tante lingue. Di recente è stato riproposto al Premio Nobel dall’Università di Craiova. Per gli haiku in Giappone è stato istituito il Premio Dante Maffia .

, le cui opere sono state tradotte in tante lingue. Di recente è stato riproposto al Premio Nobel dall’Università di Craiova. Per gli haiku in Giappone è stato istituito il . Daniela Marcheschi, lucchese, ha insegnato nelle Università di Uppsala, Salamanca e Firenze. Ha curato “I Meridiani” di Pontiggia, Collodi e Rodari. Ha formato il suo pensiero critico nella frequentazione di esponenti della cultura internazionale, da Montale a Darko Suvin.

Nelle piazze di Giovinazzo e Molfetta, per tre giorni, la voce della poesia è salita in alto, accarezzata senza sosta dal maestrale.

Il successo meritato si deve all’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, al poeta Nicola Di Matteo, organizzatore della Notte Bianca, alla filosofia di Antonio Palumbo e all’impegno di Angela Di Lisio, Vito Davoli e Paolo Dinatale.

Il concerto di Rosalba Santoro e il monologo teatrale Lu piscispada dell’attore Alfredo Vasco hanno inaugurato la manifestazione.

Nella prima mattinata si è svolto il seminario di Zosi Zografidou:

“La traduzione poetica: un percorso di dialogo interculturale”.

A seguire, in Piazza Meschino, Arcivescovado e Sala Sanfelice, seminari poetici del Mediterraneo:

“Poesia in versi”, “Versi a confronto”, “Porte e finestre d’Italia”, “Alberi dentro di noi”.

Tanta curiosità per il recital, con la parola poetica di Zosi Zografidou, Pagine Lucane, Omaggio a Dante Maffia e un’antologia di poeti contemporanei in omaggio a Daniela Marcheschi.

In Piazza Meschino, dopo gli interventi di rito, spazio al gemellaggio tra Bari, Colletorto, L’isola di Gary e I Poeti al Meridiano di Termoli.

Sono intervenuti il poeta Luigi Pizzuto, Rocco De Adessis e la poetessa Maria Pia Latorre, precisando l’inclusione dei Poeti di Tricarico all’insegna della Poesia che unisce.

Nella lunga kermesse tante sorprese, intense. Tanti i toni del cuore consegnati ai presenti, giunti dal Nord e da ogni parte del Mezzogiorno.

Tanti i sussurri e le voci emotive, in definitiva consegnate alla gente, nelle piazze di Giovinazzo, dove la voce silenziosa della pietra, senza parole, segna la pagina più bella dei luoghi del cuore e della memoria.

Per amare di più il canto affettuoso della poesia, la bellezza dei borghi, la vita autentica, il pensiero libero e la riflessione della mente.