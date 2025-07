Gianni, il termolese con la passione per la pittura

TERMOLI. A margine di un evento teatrale al Teatro Verde di Termoli, gli spettatori presenti hanno potuto ingannare l’attesa per lo spettacolo sul palco ammirando anche una mostra di quadri realizzati da un giovane artista locale.

L’esposizione portava la firma di Giovanni Salome, conosciuto da tutti come Gianni, termolese con una passione autentica per la pittura. Un amore nato fin da ragazzo, inizialmente vissuto come un gioco o un piacevole passatempo, che con il tempo è cresciuto fino a diventare parte essenziale della sua vita.

Oggi Gianni non riesce più a stare lontano dai pennelli, e i suoi sforzi cominciano a essere riconosciuti anche oltre i confini locali. Alcune delle sue opere sono state premiate in concorsi artistici di rilievo. Emblematica, in questo senso, è la sua tela “Il vecchio e il bambino”, che ha ricevuto il prestigioso Premio Giotto nella categoria Riconoscimento Internazionale Arti Visive, assegnato a Firenze, la città per eccellenza dell’arte italiana.

A Giovanni abbiamo chiesto di raccontarci l’origine di questa passione che oggi gli sta regalando soddisfazioni sempre più importanti, fino ai riconoscimenti in una delle capitali mondiali dell’arte.